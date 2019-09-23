Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Kasım ve Aralık 2019 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek astsubay ile yedek subay, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerinin sonuçlarına ilişkin duyuru yaptı.

Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.https://t.co/dsh5T3SrpR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2019

Sonuçlar e-devlet üzerinden duyuruldu

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca e-devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri bildirildi.

Sınıflandırma sonuçlarına göre yükümlüler belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekler. Bu tarihlerden sonra ise sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verilecek.

Kaynak: TRT Haber