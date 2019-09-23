MSB'den Kasım ve Aralık dönemi celb işlemlerine ilişkin açıklama23 Eylül 2019 Pazartesi 17:03 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:14
Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Kasım ve Aralık 2019 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek astsubay ile yedek subay, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerinin sonuçlarına ilişkin duyuru yaptı.
Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.https://t.co/dsh5T3SrpR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2019
Sonuçlar e-devlet üzerinden duyuruldu
Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca e-devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri bildirildi.
Sınıflandırma sonuçlarına göre yükümlüler belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekler. Bu tarihlerden sonra ise sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verilecek.
Kaynak: TRT Haber