Eski hakime FETÖ'den 8 yıl hapis23 Eylül 2019 Pazartesi 21:21 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 21:20
FETÖ'ye yönelik davada yargılanan eski hakim Dilek Erdoğan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Dilek Erdoğan ve avukatı katıldı.
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrağın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.
Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Dilek Erdoğan, örgüt üyesi olmadığını söyledi.
Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Dilek Erdoğan, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.
Karara göre sanık Dilek Erdoğan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kaynak: AA