Nusaybin ilçesi Dağiçi Mahallesi kırsalında jandarma ekiplerince İHA, helikopter ve eğitimli köpeklerin desteğiyle yürütülen, "Kıran 2- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Özel Birlik Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait 7 sığınak ve bir depo tespit edilerek, imha edildi.

Söz konusu sığınaklar ile depoda yapılan aramada, kalem şeklinde 8 kimyasal fünye, 2 Metis M-1 füze ateşleyicisi, 2 M-16, 2 biksi, 4 kanas, 6 roketatar, 7 kaleşnikof, 7 tabanca, tamburalı bombaatar, 48 el bombası, 7 kurma kolu, dizüstü bilgisayar, 5 silah üstü termal, 5 gece görüş dürbünü, 31 roketatar mühimmatı, 36 bombaatar mühimmatı, 72 şarjör, 17 kilogram plastik patlayıcı, 40 roketatar sevk fişeği, 4 bin 635 fişek, 5 telsiz, 12 ateşleme anahtarı ve ona bağlı iki kumanda, 2 roketatar başlığı tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, kafa kamerası, 165 elektrikli fünye, 17 el bombası kafası, 2 güneş paneli, muhtelif uzunlukta elektrikli ve mekanik fünye, jeneratör, yazıcı, mesafe ölçer, hafıza kartı, 4 tüp, 21 boş metal mayın kalıbı, akü, 3 şemsiye, 2 radyo, örgütsel flama, çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

[Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK'ya ait sığınaklar ve depoda, kalem şeklinde kimyasal 8 fünye, füze ateşleyicisi, keskin nişancı tüfeği, çok sayıda silah ve yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi. Fotoğraf: DHA]

Üst düzey yöneticilere suikast talimatı

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği tespit edilirken, ele geçirilen tabancalarda susturucu takılı olduğu görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

El yapımı patlayıcıyı infilak ettiriyor

Bu arada ele geçirilen malzemelerden kalem şeklindeki kimyasal fünyenin, içerisine konulduğu el yapımı patlayıcıyı 45 dakika sonra infilak ettirme özelliği taşıdığı, x-ray cihazında tespit edilemediği öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kaynak: AA