Soğuk hava yüzünü gösterdi, kombi ve sobalar yanmaya başladı. Ancak kombinin düğmesine basmadan önce vatandaşın mutlaka yapması gerekenler var. O da kombi, kalorifer, şofben, soba ve bacaların yıllık bakımı.

İlk dikkat edilmesi gereken husus bakım ve temizliğin yetkili servis tarafından yapılması.

İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, TRT Haber'e dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Güvenli bir şekilde ısınmak için 2 unsura dikkat etmek hayati önem taşıyor:

- Bacalı cihazların kendi servislerine kontrol ve bakımlarını yaptırmak

- Bacaların bakım ve onarımlarını gerekiyorsa temizliklerini itfaiyeden yetkili baca temizlik firmalarına yaptırmak.

"Toz ve soğuk giriyor diye havalandırma menfezleri kapatılmamalı"

Uzmanlar hayati riskle karşılaşmamak için "menfezleri kapatmayın" uyarısı yapıyor.

İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan:

"Önemli hususlardan bir tanesi de havalandırma menfezleri. Bunlar soğuk ve toz geliyor diye kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Yaz kış açık tutulması, cihazların ihtiyaç duyduğu oksijenin sağlanması gerekiyor."

Bacalı kombi cihazının bulunduğu yerde uyamamak gerekiyor

Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumak da büyük tehlike. Zaten cihazların yatak odası ve banyoya kurulumu mevzuata göre yasak.

Uzmanlara göre, şofbenlerin bina çatısına kadar giden bir bacaya bağlanması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber