Komandolardan öğrencilere videolu mesaj15 Aralık 2019 Pazar 14:44 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 14:47
Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler, Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin gönderdiği mektuplara, çektikleri video ile yanıt verdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, sevgi ve şefkatin pınarı kahraman Mehmetçiğe minik yürekleriyle kocaman duygular
besleyen çocuklardan mektuplar gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Kızılören İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplara cevap, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerlerden geldi.
"Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz"
Tam teçhizatlı halde, karla kaplı bir arazide Türk bayrağı ile bir video hazırlayan Mehmetçik, öğrencilere şu mesajı verdi:
"Antalya Serik Kızılören İlköğretim Okulunun kıymetli öğretmenleri ve sevgili öğrencileri, göndermiş olduğunuz mektuplar elimize ulaştı. Bizlerin burada en büyük moral kaynağı sizin göndermiş olduğunuz mektuplardır. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz. Gönderdiğiniz mektuplar için Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur olarak teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız."
Kaynak: AA