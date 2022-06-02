Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 00:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu
Kocaeli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.
Gebze ilçesindeki çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden 3'ü, haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 7 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu
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