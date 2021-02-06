Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA,DHA
Kocaeli'nde tedbirlere uymayan 13 kişiye 52 bin lira ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'de bir iş yerindeki 13 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle 52 bin 650 lira para cezası uygulandı.
İzmit’te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafede oyun oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, kafenin bulunduğu binaya baskın düzenledi.
Kafeye giren polis ekipleri, masalarda oyun oynadığını belirlediği aralarında kadınların da bulunduğu 13 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği ve kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle toplamda 52 bin 650 lira para cezası uyguladı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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