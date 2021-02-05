Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği normale dönecek.
Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.
Etiketler: Trafik
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