Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil ile iş makinası çarpıştı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Alaşehir-Salihli kara yolu Örnekköy Mahallesi yakınlarında, henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden iş makinesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri belirtilen yere sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Otomobildeki 3 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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