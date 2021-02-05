Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentin yüksek kesimlerinde akşama doğru başlayan kar ve tipi, yollarda buzlanmaya neden oldu.
Soğuk hava ve kar yağışı yurdun doğusunda etkisini artırdı.
Ardahan'ın Şavşat ve Posof bağlantılı kara yollarında yoğunlaşan kar ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Buzlanma ve yoğun tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda bazı araçlar geri dönerken, tır sürücüleri ise zincir takmak zorunda kaldı.
Karayolları 183. Şube Şefliği, söz konusu yolları kullanacak sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji Hava Durumu
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