Soğuk hava ve kar yağışı yurdun doğusunda etkisini artırdı.

Ardahan'ın Şavşat ve Posof bağlantılı kara yollarında yoğunlaşan kar ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Buzlanma ve yoğun tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda bazı araçlar geri dönerken, tır sürücüleri ise zincir takmak zorunda kaldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği, söz konusu yolları kullanacak sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.