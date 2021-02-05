Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 22:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
12 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çalköy’de 12 kişide koronavirüs tespit edilince köy karantinaya alındı.
Çalköy’de bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmanın sonucunda hastayla temaslı 12 kişinin daha testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Köyün giriş ve çıkışı jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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