Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde 19 bin 860 kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde bir araçta 19 bin 860 kaçak sigara ile 28,7 kilogram kıyılmış tütün bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akmeşe Mahallesi'ndeki yol kontrolü sırasında, S.A'nın kullandığı aracı durdurdu.
Aramada, aracın bagajında 19 bin 860 kaçak sigara, 11 bin 200 boş makaron, 6 bin 250 sigara filtresi, 28 kilo 700 gram kıyılmış tütün ve bir terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara
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