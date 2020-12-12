İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akmeşe Mahallesi'ndeki yol kontrolü sırasında, S.A'nın kullandığı aracı durdurdu.

Aramada, aracın bagajında 19 bin 860 kaçak sigara, 11 bin 200 boş makaron, 6 bin 250 sigara filtresi, 28 kilo 700 gram kıyılmış tütün ve bir terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.