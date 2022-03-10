Ukrayna'da yaşayanlara destek olmak için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mobil yemek tırını bölgeye gönderdi.

Antikkapı önünde düzenlenen törene, Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Cevat Özdemir, Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer katıldı.

AFAD'a teslim edildi

Törende AFAD'a teslim edilen yemek tırı, Ukrayna'nın Lviv kentine doğru yola çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kısa bir süre önce Antikkapı AŞ'nin bünyesine kattığı mobil yemek tırı, Ukrayna'da savaş mağdurlarına hizmet verecek.

Tırda 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, bağımsız 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor.

Günlük 20 bin kase çorba ve 6 bin kişilik 3 çeşit yemek üretilebilen tır, dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.