Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'da, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Açık denizde can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu gönderdi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve can yeleği bulunmayan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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