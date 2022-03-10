Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle bugünün ardından yarın için de il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 11.03.2022 Cuma günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" sözleri yer aldı.

Karaman

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 11 Mart cuma günü bir gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş

Afşin Kaymakamlığı, kar yağışı ve yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla eğitim öğretime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.