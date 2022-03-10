Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Bazı il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle cuma günü eğitime ara verildi.
Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle bugünün ardından yarın için de il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 11.03.2022 Cuma günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" sözleri yer aldı.
Karaman
Karaman'ın Başyayla ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 11 Mart cuma günü bir gün süreyle ara verildi.
Kahramanmaraş
Afşin Kaymakamlığı, kar yağışı ve yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla eğitim öğretime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
Etiketler: Kar Yağışı Karaman Kars Kahramanmaraş
Son Haberler
- 17:46
- 17:40
- 17:39
- 17:42
- 17:35
Sıradaki Haber
Ardahan'da ishal ve kusma şikayeti: 42 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz