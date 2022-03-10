Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da ishal ve kusma şikayeti: 42 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Ardahan'da yatılı eğitim gören 42 lise öğrencisi, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin yedikleri yemeklerden numune alındı.
Ardahan'da öğrenim gören 42 öğrenci, ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vali Hüseyin Öner, öğrencilerden 30'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini anlatarak, "9'unun tedavisi sürüyor, 3'ü ise müşahede altında. Çocuklarımızın sağlık durumlarına ilişkin çok şükür şu anda ciddi bir durum yok. Doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlık durumları son derece iyi şükür" dedi.
Vali Öner, öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alındığını söyledi.
Etiketler: Ardahan
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