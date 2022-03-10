Ardahan'da öğrenim gören 42 öğrenci, ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali Hüseyin Öner, öğrencilerden 30'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini anlatarak, "9'unun tedavisi sürüyor, 3'ü ise müşahede altında. Çocuklarımızın sağlık durumlarına ilişkin çok şükür şu anda ciddi bir durum yok. Doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlık durumları son derece iyi şükür" dedi.

Vali Öner, öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alındığını söyledi.