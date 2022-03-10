İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir motosikletin çalınması olayı üzerine polis ekipleri, operasyon başlattı.

Operasyonda, motosiklet alım satımı yapan iş yeri sahibinin ihbarını değerlendirerek A.K'yı evinde gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet bulundu.

A.K'nın motosikleti borcu karşılığında İ.N.D. ve M.D'den aldığını söylemesi üzerine bu kişilerin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen parçalanmış motosiklet, 3 elektrikli bisiklet ve 2 bisiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan İ.N.D. serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

