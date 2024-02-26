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Türkiye
AA 26.02.2024 03:30

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

D-100 kara yolu Ankara istikameti Ataevler Mahallesi mevkisinde, B.D. idaresindeki hafif ticari araç, E.E. yönetimindeki otomobil ile K.A'nın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçların sürücüleri ile araçtaki A.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı

Hastanelere kaldırılan yaralılardan A.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kocaeli Trafik Kazası
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