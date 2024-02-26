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Türkiye
AA 26.02.2024 02:57

Elazığ'da baraj gölünde sürüklenen teknedeki 2 balıkçı kurtarıldı

Elazığ'da rüzgarın etkisiyle Keban Baraj Gölü'nde sürüklenen teknede mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı.

Elazığ'da baraj gölünde sürüklenen teknedeki 2 balıkçı kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Yurtbaşı beldesinde balık avına çıkan Mehmet Ali Turgut ile Çetin Eder'in bulunduğu tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle baraj gölünde sürüklendi.

Dalgalar nedeniyle kıyıya yanaşamayan ve alabora tehlikesi yaşayan balıkçılar, jandarmadan yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da baraj gölünde sürüklenen teknedeki 2 balıkçı kurtarıldı

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonucu balıkçılar, AFAD'a ait kurtarma botu ile tekneden alınarak kıyıya çıkarıldı.

Soğuk hava ve rüzgardan etkilenen balıkçılara sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

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