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Türkiye
AA 26.02.2024 00:02

Çanakkale'de 91 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 91 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'de 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ayvacık ilçesi açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Botları "TCSG-905" ve "KB-20" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içindeki 2'si çocuk 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvacık açıklarında farklı bir mevkide can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-111", Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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