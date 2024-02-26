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Türkiye
AA 26.02.2024 02:37

İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

H.A. yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir-Ankara kara yolu Halilbeyli Kavşağı'nda Abdullah Demir'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine İzmir ve Manisa'dan ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Demir ile yolcu konumundaki H.D., M.E. ve E.D. yaralandı.

İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ile H.D'yi bulundukları yerden çıkardı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Demir yaşamını yitirdi. H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, otobüs sürücüsü H.A'yı gözaltına aldı.

Öte yandan firma tarafından bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yolcular seferlerine devam etti.

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