D-100 kara yolu İstanbul yönünde, özel halk midibüsü ile bir otomobil ve hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen özel halk midibüsü, 2 otomobil ve 1 kamyona çarparak durabildi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada, olay yerine gelen polis ve Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından D-100 kara yolunun İstanbul yönünde tek şeritten, Ankara istikametinde ise yan yollardan sağlanan trafik normale döndü.

Öte yandan kaza anı, kazaya karışan bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, seyir halindeki otomobilin önüne hafif ticari aracın geçmesi görülüyor.

Kaynak: AA