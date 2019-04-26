Alınan bilgiye göre, S.G'yi arayarak kendisini "emniyet amiri" olarak tanıtan B.Ö, bir soruşturma kapsamında evlerine sivil polis göndereceğini, ikametgahtaki ziynet eşyası ve paraları kontrol ettireceğini söyledi.

S.G'nin evine şüpheli bir kişinin geldiğini fark eden komşusu, durumdan şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eve düzenledikleri baskında şüpheli B.Ö'yü suçüstü yakaladı.

Emniyete götürülerek sorgulanan zanlının yaklaşık bir ay önce aynı yöntemle 67 yaşındaki Yaşar Başalak'ı da dolandırdığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Mağdurlardan Başalak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 bin lira ile 2 çeyrek altının zanlı tarafından alındığını belirterek, "(Sen hiç korkma, biz emniyet amiriyiz. Sen elinde bulunan para ve altını poşetin içine koy) dediler. Ben yandım, kimse yanmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA