Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde O.G. idaresindeki hafif ticari araç, S.Ö. yönetimindeki ticari taksi ile S.C'nin kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler O.G, S.Ö. ile ticari takside bulunan yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bulvardaki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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