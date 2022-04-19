Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta oto hırsızlığı: 5 tutuklama
Zonguldak'ta oto hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri, Çaydamar Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Otomobil çaldığı öne sürülen 5 şüpheli, Ankara'daki adreslerinde yakalandı. Zonguldak'a getirilen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Çalıntı araç sahibine teslim edildi.
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