Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde ticari taksi sürücüsü K.T, su almak için iki katlı bir evin altındaki bir bakkalın önünde aracını park etti. K.T, dükkanda olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle aracı yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin dışarıya koyduğu malzemeler dolayısıyla dükkana da sıçradı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi, iş yeri ve üst kattaki 2 dairede hasar oluştu.