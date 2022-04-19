Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da takside çıkan yangın iş yerine sıçradı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da takside çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri ve üst kattaki 2 dairede hasar oluştu.
Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde ticari taksi sürücüsü K.T, su almak için iki katlı bir evin altındaki bir bakkalın önünde aracını park etti. K.T, dükkanda olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle aracı yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin dışarıya koyduğu malzemeler dolayısıyla dükkana da sıçradı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi, iş yeri ve üst kattaki 2 dairede hasar oluştu.
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