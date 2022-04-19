Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Atatürk Mahallesi'nde doğal gaz çalışması yapan A.I. yönetimindeki iş makinesi, geri manevra yaparken 9 yaşındaki Ali İhsan Turan'a çarptı.
İş makinesinin altında kalarak ağır yaralanan Turan, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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