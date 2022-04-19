Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ormanlık, makilik ve hazine arazisinde çıkan yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesi ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yangınla ilgili Ö.Ö, Y.T. ve S.D'yi yakaladı.

[Fotoğraf: AA]

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bodrum Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkol aldıklarını ve ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye gittiklerini söyledikleri öğrenildi.

Yakaköy ve Dereköy Mahallesi'nde 17 Nisan'da ormanlık, makilik ve hazine arazisinde çıkan yangın çok sayıda ekibin müdahalesiyle söndürülmüştü. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatılmıştı.

[Fotoğraf: AA]