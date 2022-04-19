Kargosunu alamayınca görevlilere saldırdı, kadın çalışanlara şiddet uyguladı.

Bartın'da aile sağlığı merkezinde çalışan doktor, kargosunu teslim almak için firmanın ofisine gitti.

Firma çalışanları, kargonun dağıtıma çıkarıldığını ve gün içinde teslim edileceğini söyledi.

"Saçımdan sürükleyerek yerlerde tekme atarak beni dövmüştür"

Saldırgan önce hakaretler yağdırdı, ardından firma görevlisi Sudiye Güney'i darbetti.

Görevli yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kargosu teslim edilmediği için sinir krizi geçirip bize ağır hakaretlerde bulunduktan sonra bankoyu devirdi, tarafıma saldırıda bulundu. Saçımdan sürükleyerek yerlerde tekme atarak beni dövmüştür."

[Fotoğraf: DHA]

Gözaltına alınan saldırgan serbest bırakıldı

Saldırganı durdurmaya çalışanlar da şiddete maruz kaldı.

3'ü kadın 5 kişiyi darbeden saldırgan daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Çalışanların şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.