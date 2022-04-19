Kargosunu alamayan kişinin görevlilere saldırısı kamerada
Bartın'da kargosunu alamayan bir kişi firma çalışanlarını darbetti. Aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişinin hakaret ve saldırıya maruz kaldığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kargosunu alamayınca görevlilere saldırdı, kadın çalışanlara şiddet uyguladı.
Bartın'da aile sağlığı merkezinde çalışan doktor, kargosunu teslim almak için firmanın ofisine gitti.
Firma çalışanları, kargonun dağıtıma çıkarıldığını ve gün içinde teslim edileceğini söyledi.
"Saçımdan sürükleyerek yerlerde tekme atarak beni dövmüştür"
Saldırgan önce hakaretler yağdırdı, ardından firma görevlisi Sudiye Güney'i darbetti.
Görevli yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Kargosu teslim edilmediği için sinir krizi geçirip bize ağır hakaretlerde bulunduktan sonra bankoyu devirdi, tarafıma saldırıda bulundu. Saçımdan sürükleyerek yerlerde tekme atarak beni dövmüştür."
Gözaltına alınan saldırgan serbest bırakıldı
Saldırganı durdurmaya çalışanlar da şiddete maruz kaldı.
3'ü kadın 5 kişiyi darbeden saldırgan daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Çalışanların şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
- 17:14
- 17:12
- 17:09
- 17:07
- 17:08