Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da ölü yunus kıyıya vurdu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.
Samsun'un Atakum ilçesinde ölü bir yunus gören vatandaşlar, durumu Atakum Belediyesi ekiplerine haber verdi.
İncelemelerin ardından ölü yunus, belediye ekiplerince gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.
Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekip Amiri Timur Oda, karaya vuran balıklarla ilgili vatandaşların belediyeye haber vermelerini istedi.
Etiketler: Samsun Yunus Balıkçılık
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