Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sit alanındaki otel belediye ekiplerince yıkıldı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sit alanında bulunan otel, belediye ekiplerince yıkıldı.
Side Mahallesi Begonya Sokak'ta 3. derece sit alanında bulunan otelin, kaçak olduğu gerekçesiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca yıkımına karar verildi.
Yıkım kararının tebliğ edilmesinin ardından bölgeye giden Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, boşaltılmayan oteldeki eşyaları dışarı çıkardı.
Daha sonra jandarma ve zabıta ekiplerinin gözetiminde iş makinesiyle yıkım yapıldı.
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