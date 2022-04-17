Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi'ndeki bozuk orman, makilik ve hazine arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye arazözler ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmasına, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri de destek verdi.

Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın bölgesine gelerek çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Rüzgarın oldukça etkili olduğunu ifade eden Bayar, "Yangına 10 arazöz müdahale etti. Yangının çevresi kontrol altına alınmış durumda. Sahada ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sabotaj olabileceği şüphesi üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili ekiplerimiz gerekli incelemeyi yapıyor. Bölgede içinde kimse olmayan bir harabe ev kısmen yandı." diye konuştu.

Belediye Başkanı Aras da yangına tüm ekiplerin ve gönüllülerin hızla müdahale ettiğini kaydetti.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2,5 hektarlık bozuk orman, makilik ve hazine arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.