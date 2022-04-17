Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde, H.A. ile O.C. arasında tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.A., O.C tarafından silahla bacağından yaralandı.

Şüpheli şahıs koşarak bölgeden uzaklaştı. Yaralı şahıs önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.