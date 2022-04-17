Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 06:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi yaralandı, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde, H.A. ile O.C. arasında tartışma çıktı.
İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.A., O.C tarafından silahla bacağından yaralandı.
Şüpheli şahıs koşarak bölgeden uzaklaştı. Yaralı şahıs önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürüldü.
Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Malatya Bireysel Silahlanma
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