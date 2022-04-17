İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde saat 21.00 sıralarında İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, 16 yaşındaki Mehmet A. ile Murat'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet A.'nın tedavisi yoğun bakımda sürerken, Murat'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Sivil polisler şüphe üzerine gözaltına aldı

Kazadan sürücünün, otomobili olay yerinde bırakarak kaçtığı iddia edildi.

Çevrede bulunan sivil polisler, sokakta şüpheli olarak gördükleri bir kişiyi, gözaltına aldı.

Kazaya sebebiyet veren sürücü olduğu iddiası ile gözaltına alınan şüpheli, kendini yakalayanların polis olduğuna inanmayıp polislere direndi.

Şüpheli, polis merkezine götürüldü.