Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta bir araç refüje çıktı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta trafik uyarı levhasına çarptıktan sonra refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Eğriköprü Mahallesi'nde seyreden K.D. idaresindeki otomobil, Erhan Üstündağ Caddesi'nde kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.
Refüjün önündeki trafik uyarı levhasına da çarpan aracın sürücüsü ile yanında bulunan Y.Y., A.Ö. ve O.B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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