İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçedeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda, bağımsız bir odada kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.