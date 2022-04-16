Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
İsmail A. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında inşaat halindeki bir petrol istasyonunun girişine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Yılmaz Ö., Enes İ. ve Mustafa Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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