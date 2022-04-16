Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da Kamara Deresi kırmızı akmaya başladı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi kırmızıya boyandı. Kirliliğin sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
İlçeden denize dökülen dere yer yer kırmızı tonlarında akmaya başladı.
Derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler dereden incelenmek üzere numune aldı.
Kirliliğin nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Tekirdağ
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