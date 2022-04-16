İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Barış ve Hançıplaklar mahallelerinde yaptıkları denetimlerde canlı mühre kullanarak avlandığı tespit edilen kişiyi yakaladı.

Kaçak avcının yanında canlı mühre olarak kullanılan kınalı keklik ile kafes ve tuzak bulundu.

Malzeme ve kekliklere ekiplerce el konuldu. Kaçak avlanan A.O'ya üç ihlalden 6 bin 500 lira para cezası uygulandı.