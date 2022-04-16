Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sinop’un Boyabat ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Sinop'ta 70 yaşındaki Yunus Akça'nın kullandığı otomobil, Karacaören köyü mevkiindeki kavşakta Abit Yaylaoğlu idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 60 yaşındaki Necati Sarı hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralanan minibüs sürücüsü ile 17 yaşındaki oğlu Ozan Arif Yaylaoğlu ve 43 yaşındaki Yeter Yalçın, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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