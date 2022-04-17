Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 04:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan şüpheli tutuklandı
Aydın Devlet Hastanesi'nde kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtıp işçilere para karşılığı daha iyi bir pozisyon ayarlamayı teklif eden şüpheli tutuklandı.
Aydın Devlet Hastanesi'ne 15 Nisan'da gelen M.E, kendisini Sağlık Bakanlığı'nda denetçi olarak tanıttı.
Hastane yönetimi, şüphelinin bazı işçilere para karşılığında daha iyi bir pozisyonda görev ayarlamayı teklif ettiğinin öğrenilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne haber verdi.
Yapılan araştırmada M.E'nin Sağlık Bakanlığı çalışanı olmadığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Aydın Dolandırıcılık
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