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Türkiye
AA 11.01.2024 05:17

Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y, M.A.G, H.K, M.G.T, T.Ö. ve Ş.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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