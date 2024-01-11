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Türkiye
TRT Haber 11.01.2024 00:45

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.40'ta merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 27,63 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 14,82 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

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