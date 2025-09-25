Açık 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.09.2025 20:28

Kocaeli'de yola hafriyat döken firmaya 7,4 milyon lira ceza kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyatı doğaya bırakarak çevreyi kirleten bir inşaat firmasına 7 milyon 478 bin 937 lira idari para cezası uyguladı.

Kocaeli'de yola hafriyat döken firmaya 7,4 milyon lira ceza kesildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşın sağlığını koruma ve kentin huzurunu sağlama amacıyla aralıksız süren denetimler kapsamında, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca, hafriyatı yola döken firmaya verilen 7 milyon 478 bin 937 lira ceza, encümen kararıyla onaylandı.

Firmaya hafriyatı kaldırması için süre tanındığı, aksi takdirde belediye tarafından kaldırılarak masrafın yüzde 25 fazlasının firmadan tahsil edileceği belirtilen açıklamada, toplu taşımada düzeni bozan şoförlere de cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Bu çerçevede, yolcularla tartıştığı belirlenen bir şoförün çalışma belgesine 1 yıl süreyle el konulduğu ve aracının 15 günlüğüne bağlandığı, Gebze'de ise bir şoförün yolcuya fiziki müdahale etmesi nedeniyle aracının 3 gün süreyle trafikten men edildiği bildirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde ise sefer saatlerine uymayan, tehlikeli araç kullanan ve çeşitli ihlallerde bulunan şoförlere toplam 360 bin 266 lira idari para cezası verildi.

Öte yandan, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın marketlerde yaptığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 26 işletmeye toplam 76 bin 778 lira ceza uygulandı.

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Kocaeli
Sıradaki Haber
Köpek saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı: Yardıma gelmeselerdi belki de ölmüş olacaktım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
Şeker hastalığı en çok görme kaybına yol açıyor
21:01
Nadir hastalığa yakalanan kişi, TÜRKÖK'ten bulunan ilikle sağlığına kavuştu
20:47
Sındırgı'daki depremde fay kırığı "bariyer"e denk gelmiş
20:23
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi
19:11
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur
21:19
Cumhurbaşkanı Erodoğan-Trump görüşmesi sona erdi
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ