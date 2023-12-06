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Türkiye
AA 06.12.2023 04:02

Kocaeli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
[Fotograf: AA]

D-100 kara yolu Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkiinde ilerleyen Ersin B. idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, hafif ticari aracın ön camından girerek arka koltuğa kadar ilerledi.

Kazada, sürücü Ersin B, anne Nuriye B. ve baba Mehmet B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı Nuriye B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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