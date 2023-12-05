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Türkiye
İHA 05.12.2023 23:51

10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya merkezli 4 ilde polis ekiplerince, 10 milyon lira değerinde nakliye dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, 1 buçuk milyon liralık bir dolandırıcılık daha gerçekleştirirken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: 4 şüpheli tutuklandı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçu’ çerçevesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler doğrultusunda Sakarya, Bursa, İstanbul, Yalova illerinde 10 milyon değerinde 7 nakliye dolandırıcılığı olayında 1’i kadın toplam 8 kişi tespit edildi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheliler, 1 buçuk milyon lira değerinde içeceği Gaziantep’e götürmeleri gerekirken Bursa ilinde kiraladıkları depoya indirdikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, çalışmaları neticesinde Balıkesir ilinde şüphelilerin dolandırıcılık suçuyla elde ettikleri yaklaşık değeri 1 milyon lira olan gıda malzemelerini de Antalya ilinde bir depoda bularak malları ait olduğu firmaya teslim etti.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y., M.Y., E.Ş. ve T.T.  tutuklanırken, E.K., S.P., Ö.Ş. ve S.P. adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 

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