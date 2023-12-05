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Türkiye
AA 05.12.2023 22:20

Bodrum açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı, 10 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince farklı zamanlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan toplam 81 düzensiz göçmen ile 10 göçmen kaçakçısı şüphelisi, fiber karinalı lastik bot, lastik bot ve yelkenli tekne olmak üzere üç ayrı deniz aracı ile karada yapılan çalışmayla yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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