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Türkiye
AA 20.05.2024 23:08

Kocaeli'de tırla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de tırla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi'nde Bora K'nin kullandığı 34 KY 0541 plakalı otomobil, U dönüşü yapan Hüseyin Ö. idaresindeki 55 AKT 081 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın çekicisi dorseden ayrılarak devrildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Arda A, Alp Yağız D, Fatih T. ile Muhammet Taha E. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tırın sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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