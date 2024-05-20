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Türkiye
AA 20.05.2024 22:53

Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, kentte faaliyet gösteren bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, sağlık raporuna istinaden eğitim ve rehabilitasyon hizmeti planlanan bireylerin, eğitim ve bakım hizmeti almadan almış gibi gösterip, kamu zararına yol açtığını tespit etti.

5 merkeze eş zamanlı düzenlenen operasyonda, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 15 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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