Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 23:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tıra çarpan otomobil 70 metre sürüklendi: 3 ölü
[Fotograf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde arızalanan tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.
Mustafa D. idaresindeki otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze kesimi İstanbul istikametinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen arızalanarak sol şeritte duran tıra arkadan çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sürücü Mustafa D. ile Hatice D. ve Mehmet Emin D. hayatını kaybetti.
Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kocaeli
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